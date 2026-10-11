美国总统唐纳德·特朗普在田纳西州的一场竞选集会上表示，伊朗可能会在11月3日美国国会中期选举前加强行动。据阿纳多卢通讯社报道，他称，德黑兰可能认为这将损害美国。

关于与伊朗对抗的声明

特朗普还表示，华盛顿可以迅速结束与伊朗的对抗。他声称，尽管据他所说伊朗舰队已被摧毁，但他仍对德黑兰保持克制。

这位美国总统还声称，自2月底以来已有159艘伊朗船只被击沉。他此前表示，与伊朗的战争可能会在11月3日选举后不久结束。特朗普没有参加此次选举，但正为寻求保持对国会一个或两个议院控制权的共和党人助选。

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霍尔木兹海峡与框架协议

此外，特朗普提出了将霍尔木兹海峡更名为特朗普海峡的可能性。报道指出，美国和以色列于2月28日对伊朗发动战争，随后德黑兰以在该地区发动导弹和无人机袭击作为回应。这实际上停止了经由这一战略水道的商业石油运输，并导致全球能源价格上涨。

6月，在巴基斯坦和卡塔尔的斡旋努力后，美国和伊朗签署了一项框架协议，以停止敌对行动并启动谈判。该协议的实施后来因分歧而停滞，其中包括有关霍尔木兹海峡安全和航行的问题。

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