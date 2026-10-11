Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Теннесси заявил, что Иран может активизировать свои действия накануне промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. По его словам, Тегеран может считать, что это нанесет ущерб Соединенным Штатам, сообщает Anadolu Agency.

Заявления о противостоянии с Ираном

Трамп также заявил, что Вашингтон может быстро завершить противостояние с Ираном. Он утверждал, что проявлял сдержанность в отношении Тегерана, несмотря на, по его словам, уничтожение иранского флота.

Президент США также утверждал, что с конца февраля было потоплено 159 иранских кораблей. Ранее он говорил, что война с Ираном может завершиться вскоре после выборов 3 ноября. Трамп не участвует в выборах, однако ведет кампанию в поддержку республиканцев, стремящихся сохранить контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

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Ормузский пролив и рамочное соглашение

Отдельно Трамп допустил возможность переименования Ормузского пролива в пролив Трампа. В материале отмечается, что США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран ответил ракетными и дроновыми ударами в регионе. Это фактически остановило коммерческое движение нефти через стратегическую водную артерию и вызвало рост мировых цен на энергоносители.

В июне США и Иран подписали рамочное соглашение после посреднических усилий Пакистана и Катара, чтобы прекратить боевые действия и начать переговоры. Его реализация позднее остановилась из-за разногласий, в частности по вопросам безопасности и судоходства в Ормузском проливе.

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