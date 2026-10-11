W Katmandu w Nepalu Gagan Thapa zachował stanowisko przewodniczącego partii Nepalski Kongres, zdobywając 93,88% głosów na jej 15. kongresie generalnym. Według Kathmandu Post Thapa otrzymał 6584 głosy, podczas gdy jego rywala Shyama Krishnę Khadgiego poparło 375 głosujących. Inny kandydat, Kishore Singh Rathore, wycofał swoją kandydaturę.

Thapa stanął na czele partii podczas specjalnego kongresu w styczniu, w którym uczestniczyło około 54% jej przedstawicieli. Komisja Wyborcza uznała wybrane wówczas kierownictwo, choć spór prawny dotyczący procedury przeprowadzenia tego kongresu trwa.

Różnice frakcyjne

Mimo przekonującego wyniku Thapy Nepalski Kongres pozostaje podzielony przez rywalizację frakcyjną. Były przewodniczący partii Sher Bahadur Deuba nie dołączył do struktury kierowanej przez Thapę i prowadzi odrębny proces kongresowy. Jednocześnie ponad 30 polityków, którzy wcześniej byli związani z Deubą, przeszło do struktury kierowanej przez Thapę.

Analityk polityczny Bishnu Sapkota uważa, że objęcie przez Thapę przywództwa w partii powinno było nastąpić cztery lub pięć lat wcześniej. Jednocześnie ostrzegł, że zmiana lidera nie będzie oznaczać natychmiastowej transformacji Nepalskiego Kongresu, ponieważ przedstawiciele starej kultury politycznej zachowują wpływy na niższych szczeblach struktury partyjnej.

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Odnowa struktury i programu

Na kongresie Nepalski Kongres zwiększył liczbę stanowisk kierowniczych z 14 do 25. W partii przewidziano pięciu wiceprzewodniczących, trzech sekretarzy generalnych oraz 15 stanowisk wspólnych sekretarzy generalnych. W nowym Centralnym Komitecie Roboczym 21 miejsc zarezerwowano dla członków partii poniżej 35. roku życia.

Krytykując nowe kierownictwo, obóz Deuby twierdził, że partia odchodzi od socjalistycznej tradycji. Thapa temu zaprzecza i podkreśla, że polityka gospodarcza Nepalskiego Kongresu nadal będzie opierać się na demokracji, nacjonalizmie i socjalizmie, lecz zasady te będą dostosowywane do współczesnych warunków.

Profesor nauk politycznych Krishna Khanal zaznaczył, że kluczowym sprawdzianem dla Thapy będzie przełożenie deklarowanych idei na konkretną politykę gospodarczą i społeczną, a także odbudowanie więzi partii z wyborcami. Kolejne wybory lokalne i prowincjonalne mają być pierwszym dużym sprawdzianem dla nowego kierownictwa.

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