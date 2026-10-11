在尼泊尔加德满都，加甘·塔帕以93.88%的得票率在尼泊尔大会党第15次全国代表大会上保住了党主席职位。据《加德满都邮报》报道，塔帕获得6584票，而其对手夏姆·克里希纳·卡德吉获得375名投票者支持。另一名候选人基绍尔·辛格·拉特霍尔撤回了参选资格。

塔帕于1月在一次特别代表大会上领导该党，该大会约有54%的党代表参加。选举委员会承认了当时选出的领导层，尽管围绕该大会举行程序的法律争议仍在持续。

派系分歧

尽管塔帕取得了压倒性胜利，尼泊尔大会党仍因派系竞争而处于分裂状态。该党前主席谢尔·巴哈杜尔·德乌帕未加入塔帕领导的组织，并在推进单独的代表大会进程。与此同时，30多名此前与德乌帕有关联的政治人物转入了塔帕领导的组织。

政治分析人士比什努·萨普科塔认为，塔帕进入党的领导层本应在四五年前发生。同时，他警告说，更换领导人并不意味着尼泊尔大会党会立即转型，因为旧政治文化的代表仍在党组织的较低层级保有影响力。

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更新组织结构和纲领

在此次代表大会上，尼泊尔大会党将领导职位数量从14个扩大到25个。该党设有5名副主席、3名总书记和15个联合总书记职位。在新的中央工作委员会中，21个席位预留给35岁以下的党员。

德乌帕阵营在批评新领导层时称，该党正在背离社会主义传统。塔帕否认这一说法，并强调尼泊尔大会党的经济政策仍将以民主、民族主义和社会主义为基础，但这些原则将适应现代条件。

政治学教授克里希纳·卡纳尔指出，对塔帕而言，关键考验将是把所宣示的理念转化为具体的经济和社会政策，并恢复该党与选民之间的联系。下一次地方和省级选举预计将成为对新领导层的首次重大考验。

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