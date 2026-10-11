В Катманду, Непал, Гаган Тхапа сохранил пост президента партии Непальский конгресс, набрав 93,88% голосов на ее 15-м генеральном съезде. По данным Kathmandu Post, Тхапа получил 6584 голоса, тогда как его соперника Шьяма Кришну Хадги поддержали 375 участников голосования. Еще один претендент, Кишор Сингх Ратхор, снял свою кандидатуру.

Тхапа возглавил партию на специальном съезде в январе, в котором приняли участие около 54% ее представителей. Избирательная комиссия признала избранное тогда руководство, хотя юридический спор о процедуре проведения этого съезда продолжается.

Фракционные разногласия

Несмотря на убедительный результат Тхапы, Непальский конгресс остается разделенным фракционным соперничеством. Бывший президент партии Шер Бахадур Деуба не присоединился к структуре, которую возглавляет Тхапа, и проводит отдельный съездовский процесс. В то же время более 30 политиков, ранее связанных с Деубой, перешли в структуру, возглавляемую Тхапой.

Политический аналитик Бишну Сапкота считает, что приход Тхапы к руководству партией должен был произойти на четыре или пять лет раньше. В то же время он предупредил, что смена лидера не будет означать немедленной трансформации Непальского конгресса, поскольку представители старой политической культуры сохраняют влияние на нижних уровнях партийной структуры.

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Обновление структуры и программы

На съезде Непальский конгресс расширил число руководящих должностей с 14 до 25. В партии предусмотрены пять вице-президентов, три генеральных секретаря и 15 должностей совместных генеральных секретарей. В новом Центральном рабочем комитете 21 место зарезервировали для членов партии младше 35 лет.

Критикуя новое руководство, лагерь Деубы заявлял об отходе партии от социалистической традиции. Тхапа это отрицает и подчеркивает, что экономическая политика Непальского конгресса по-прежнему будет основываться на демократии, национализме и социализме, однако эти принципы будут адаптированы к современным условиям.

Профессор политических наук Кришна Кханал отметил, что ключевым испытанием для Тхапы станет превращение заявленных идей в конкретную экономическую и социальную политику, а также восстановление связи партии с избирателями. Следующие местные и провинциальные выборы должны стать первой крупной проверкой нового руководства.

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