Гаґан Тхапа переобраний президентом Непальського конгресу — Kathmandu Post

У Катманду, Непал, Гаґан Тхапа зберіг посаду президента партії Непальський конгрес, здобувши 93,88% голосів на її 15-му генеральному з'їзді. За даними Kathmandu Post, Тхапа отримав 6584 голоси, тоді як його суперника Ш'яма Крішну Хадґі підтримали 375 учасників голосування. Ще один претендент, Кішор Сінґх Ратхор, відкликав свою кандидатуру.

Тхапа очолив партію на спеціальному з'їзді в січні, у якому взяли участь близько 54% її представників. Виборча комісія визнала обране тоді керівництво, хоча юридична суперечка щодо процедури проведення цього з'їзду триває.

Фракційні розбіжності

Попри переконливий результат Тхапи, Непальський конгрес залишається поділеним фракційним суперництвом. Колишній президент партії Шер Бахадур Деуба не приєднався до структури, очолюваної Тхапою, та проводить окремий з'їздовий процес. Водночас понад 30 політиків, які раніше були пов'язані з Деубою, перейшли до структури, очолюваної Тхапою.

Політичний аналітик Бішну Сапкота вважає, що прихід Тхапи до керівництва партії мав відбутися на чотири або п'ять років раніше. Водночас він застеріг, що зміна лідера не означатиме негайної трансформації Непальського конгресу, адже представники старої політичної культури зберігають вплив на нижчих рівнях партійної структури.

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Оновлення структури та програми

На з'їзді Непальський конгрес розширив кількість керівних посад із 14 до 25. У партії передбачено п'ять віцепрезидентів, трьох генеральних секретарів і 15 посад спільних генеральних секретарів. У новому центральному робочому комітеті 21 місце зарезервували для членів партії віком до 35 років.

Критикуючи нове керівництво, табір Деуби заявляв про відхід партії від соціалістичної традиції. Тхапа це заперечує та наголошує, що економічна політика Непальського конгресу й надалі ґрунтуватиметься на демократії, націоналізмі та соціалізмі, але ці принципи адаптуватимуть до сучасних умов.

Професор політичних наук Крішна Ханал зазначив, що ключовим випробуванням для Тхапи стане перетворення заявлених ідей на конкретну економічну й соціальну політику, а також відновлення зв'язку партії з виборцями. Першою великою перевіркою нового керівництва мають стати наступні місцеві та провінційні вибори.

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