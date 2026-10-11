W Pretorii w RPA ministerka edukacji podstawowej Siviwe Gwarube ogłosiła plany wprowadzenia szerszego zestawu wskaźników do oceny funkcjonowania prowincjonalnych systemów edukacji. Ostrzegła przed nadmiernym skupianiem się na odsetku uczniów, którzy zdali końcowe egzaminy matric, informuje TimesLIVE.

Rekordowa liczba kandydatów

Podczas briefingu na temat gotowości do egzaminów National Senior Certificate w 2026 roku Gwarube poinformowała, że zarejestrowano 815 051 kandydatów uczących się w trybie stacjonarnym. To o 48 508 więcej niż w ubiegłym roku i największa w historii liczba kandydatów stacjonarnych.

Kolejnych 147 781 kandydatów zarejestrowało się do egzaminów w trybie niestacjonarnym, w tym w celu poprawy wcześniejszych wyników. Łączna liczba kandydatów wynosi 962 832. Egzaminy rozpoczną się we wtorek i potrwają do 26 listopada.

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Ocena według wielu kryteriów

Według ministerki koncentracja wyłącznie na wysokim wskaźniku zdawalności mogła przyczyniać się do niepożądanych praktyk. Oświadczyła, że niektórych uczniów uznawanych za słabszych nie promowano do klasy 12, a innych pozostawiano w klasie 11 wbrew zasadom promocji. Jej zdaniem mogło to sztucznie podnosić oczekiwane wyniki szkół i prowincji.

Gwarube skrytykowała również praktykę nakłaniania uczniów do wyboru alfabetyzmu matematycznego zamiast matematyki, aby poprawić ogólny odsetek zdawalności. Uważa, że wpływa to na kształcenie specjalistów w dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki, a także rachunkowości i nauk ekonomicznych.

Nowe podejście ma uwzględniać liczbę wyników uprawniających do przyjęcia na studia licencjackie, liczbę wyróżnień, utrzymanie uczniów w szkole, ich udział i wyniki z kluczowych przedmiotów — matematyki, nauk fizycznych, rachunkowości i ekonomii. Oceniane będą również postępy w zakresie umiejętności czytania i pisania, umiejętności matematycznych, utrzymania uczniów w szkole oraz ich udziału w nauce kluczowych przedmiotów.

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