在南非比勒陀利亚，基础教育部长西维韦·瓜鲁贝宣布，计划引入一套更广泛的指标，以评估各省教育系统的运行情况。她警告称，不应过度关注通过matric毕业考试的学生比例，TimesLIVE报道。

考生人数创纪录

在关于2026年国家高级证书考试准备情况的简报会上，瓜鲁贝表示，已有815,051名全日制考生报名。这比去年增加48,508人，是有史以来全日制考生人数最多的一次。

另有147,781名考生报名参加非全日制考试，其中包括希望提高此前成绩的人。考生总数为962,832人。考试将于周二开始，持续至11月26日。

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按多项标准评估

部长表示，仅仅追求高通过率可能助长了不良做法。她称，一些被认为较弱的学生没有被升入12年级，另一些学生则被留在11年级，这违反了升级规定。她认为，这可能人为提高学校和各省的预期成绩。

瓜鲁贝还批评了一种做法，即劝导学生选择数学素养课程而非数学，以提高总体通过率。她认为，这会影响科学、技术、工程和数学领域，以及会计和经济科学领域专业人才的培养。

新方法将考虑获得攻读学士学位课程资格的成绩数量、优异成绩数量、学生在校留存情况、他们对关键科目的参与情况及成绩——这些科目包括数学、物理科学、会计和经济学。识字能力、数学技能、学生在校留存情况以及他们参与学习关键科目的改善情况也将得到评估。

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