В Претории, ЮАР, министр базового образования Сививе Гварубе объявила о планах ввести более широкий набор показателей для оценки работы образовательных систем провинций. Она предостерегла от чрезмерной сосредоточенности на доле учащихся, сдавших выпускные экзамены matric, сообщает TimesLIVE.

Рекордное количество кандидатов

Во время брифинга о готовности к экзаменам на получение Национального сертификата старшей школы 2026 года Гварубе сообщила, что зарегистрирован 815 051 кандидат очной формы обучения. Это на 48 508 больше, чем в прошлом году, и наибольшее количество кандидатов очной формы за все время.

Еще 147 781 кандидат зарегистрировался для сдачи экзаменов заочно, в том числе для улучшения предыдущих результатов. Общее количество кандидатов составляет 962 832. Экзамены начнутся во вторник и продлятся до 26 ноября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценивание по нескольким критериям

По словам министра, ориентация исключительно на высокий показатель сдавших экзамены могла способствовать нежелательным практикам. Она заявила, что некоторых учащихся, которых считали более слабыми, не переводили в 12-й класс, а других оставляли в 11-м классе вопреки правилам перевода. По ее мнению, это могло искусственно повышать ожидаемые результаты школ и провинций.

Гварубе также раскритиковала практику, при которой учащихся склоняют выбирать математическую грамотность вместо математики, чтобы улучшить общий процент успешности. Она считает, что это влияет на подготовку специалистов в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также бухгалтерского учета и экономических наук.

Новый подход должен учитывать количество результатов, дающих право на поступление на программы бакалавриата, количество отличий, удержание учащихся в школе, их участие и результаты по ключевым предметам — математике, физическим наукам, бухгалтерскому учету и экономике. Также будут оцениваться улучшение грамотности, математических навыков, удержание учащихся в школе и их участие в изучении ключевых предметов.

Читай нас в