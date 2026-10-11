У ПАР планують оцінювати освіту провінцій за ширшими показниками — TimesLIVE

У Преторії, ПАР, міністерка базової освіти Сівіве Гварубе оголосила про плани запровадити ширший набір показників для оцінювання роботи освітніх систем провінцій. Вона застерегла від надмірної зосередженості на частці учнів, які склали випускні іспити matric, повідомляє TimesLIVE.

Рекордна кількість кандидатів

Під час брифінгу про готовність до іспитів на здобуття Національного сертифіката старшої школи 2026 року Гварубе повідомила, що зареєстровано 815 051 кандидата денної форми навчання. Це на 48 508 більше, ніж торік, і найбільша кількість кандидатів денної форми за весь час.

Ще 147 781 кандидата зареєструвалися для складання іспитів заочно, зокрема для поліпшення попередніх результатів. Загальна кількість кандидатів становить 962 832. Іспити почнуться у вівторок і триватимуть до 26 листопада.

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Оцінювання за кількома критеріями

За словами міністерки, орієнтація лише на високий показник складених іспитів могла сприяти небажаним практикам. Вона заявила, що деяких учнів, яких вважали слабшими, не переводили до 12 класу, а інших залишали в 11 класі всупереч правилам просування. На її думку, це могло штучно підвищувати очікуваний результат шкіл і провінцій.

Гварубе також розкритикувала практику, за якої учнів схиляють обирати математичну грамотність замість математики, щоб поліпшити загальний відсоток успішності. Вона вважає, що це впливає на підготовку фахівців у сферах науки, технологій, інженерії та математики, а також бухгалтерського обліку й економічних наук.

Новий підхід має враховувати кількість результатів, що дають право вступати на бакалаврські програми, кількість відзнак, утримання учнів у школі, їхню участь і результати з ключових предметів — математики, фізичних наук, бухгалтерського обліку та економіки. Також оцінюватимуть поліпшення грамотності, математичних навичок, утримання учнів у школі та їхню участь у вивченні ключових предметів.

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