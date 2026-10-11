Federalny rząd Pakistanu zezwolił na rozmieszczenie jednostek i sprzętu armii w celu wsparcia władz cywilnych w prowincji Chajber Pasztunchwa. Decyzję podjęto po wprowadzeniu w regionie stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich, informuje Dawn.

Rozmieszczenie wojsk

Zezwolenie sformalizowano rozporządzeniem SRO (1)/2026, wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w niedzielę. Wojsko zostanie zaangażowane w ochronę życia ludzi, bezpieczeństwa obywateli i ich mienia, a także obiektów państwowych.

W dokumencie wskazano, że rozmieszczenie będzie trwało przez okres obowiązywania dekretu o stanie wyjątkowym i rządach gubernatorskich. Decyzja powołuje się na artykuł 245 konstytucji Pakistanu. Liczbę zaangażowanych wojskowych i sprzętu określi gubernator Chajber Pasztunchwa Faisal Karim Kundi w konsultacji z Dyrekcją Operacji Wojskowych Sztabu Generalnego w Rawalpindi.

Według kancelarii prezydenta stan wyjątkowy i rządy gubernatorskie zostały zatwierdzone zgodnie z artykułami 232 i 234 konstytucji po tym, jak prezydent zaakceptował rekomendacje federalnego gabinetu.

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Ograniczenia w Peszawarze

Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Peszawarze kontenerami zablokowano szereg dróg, w tym w pobliżu dworca kolejowego, Edwardes College, fortu Bala Hissar oraz biura Pakistan International Airlines. Od domu gubernatora do rezydencji głównego ministra przepuszczane są wyłącznie pojazdy służbowe.

W mieście zwiększono obecność policji, w tym w pobliżu rezydencji gubernatora, a część funkcjonariuszy skierowano z innych okręgów. Obszar Royal Artillery Bazaar został zamknięty, podczas gdy Saddar działa częściowo. Informowano również o wstrzymaniu wszystkich usług telekomunikacyjnych w stolicy prowincji, w tym łączności stacjonarnej i DSL.

Konfrontacja polityczna

Środki te wprowadzono dzień po spotkaniu premiera Shehbaza z prezydentem Zardarim, podczas którego omawiano ogólną sytuację bezpieczeństwa w kraju. Decyzję podjęto w warunkach napięć między federalnym rządem kierowanym przez PML-N a władzami prowincjonalnymi partii PTI.

PTI twierdziła, że nie jest włączana w decyzje dotyczące bezpieczeństwa w Chajber Pasztunchwa, czemu władze federalne zaprzeczały. Partia opowiada się również za rewizją polityki antyterrorystycznej i sprzeciwia się operacjom wojskowym.

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