巴基斯坦联邦政府批准在开伯尔-普什图省部署陆军部队和装备，以协助民事当局。在该地区实施紧急状态和省长管治后作出了这一决定，《黎明报》报道。

部队部署

该授权通过内政部于周日发布的SRO (1)/2026号命令正式确定。军方将被用于保护民众生命、公民安全及其财产，以及国家设施。

文件指出，部署将在紧急状态和省长管治公告生效期间持续。该决定援引巴基斯坦宪法第245条。参与的军人和装备数量将由开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪在与位于拉瓦尔品第的总司令部军事行动局协商后确定。

据总统办公室消息，在总统批准联邦内阁建议后，紧急状态和省长管治依据宪法第232条和第234条获得批准。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

白沙瓦的限制措施

实施紧急状态后，白沙瓦多条道路被集装箱封锁，包括铁路车站、爱德华兹学院、巴拉希萨尔堡和巴基斯坦国际航空公司办公室附近的道路。从省长官邸前往首席部长官邸的道路仅允许公务车辆通行。

该市加强了警力部署，包括省长官邸附近，部分警员从其他地区调派而来。Royal Artillery Bazaar地区被关闭，而萨达尔则部分开放。另有报道称，省会所有电信服务均已停止，包括固定电话通信和DSL。

政治对抗

这些措施是在总理谢赫巴兹与总统扎尔达里会晤的次日实施的，会晤期间双方讨论了该国总体安全局势。该决定是在由PML-N领导的联邦政府与PTI党的省级当局之间关系紧张的背景下作出的。

PTI曾表示，其未被纳入有关开伯尔-普什图省的安全决策，但联邦当局对此予以否认。该党还主张审查反恐政策，并反对军事行动。

关注我们在