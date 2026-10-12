土耳其、巴基斯坦、埃及和沙特阿拉伯谴责也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯利雅得国际机场，称其为危险的升级。正如《塞浦路斯邮报》报道，这些国家表示与沙特阿拉伯团结一致，并支持沙特将采取的一切合法措施，以应对袭击并防止未来发生此类事件。

利雅得机场伤亡情况

据沙特当局称，周日针对利雅得国际机场的新一轮打击造成一人死亡，另有近十人受伤。这发生在胡塞武装声称负责的一次袭击后的第二天：据消息人士称，该次袭击造成13人死亡、300多人受伤。

在一份联合声明中，被称为R4的地区国家集团将袭击后果的全部责任归咎于胡塞武装。这些国家表示，这些后果威胁地区和国际和平与安全，并要求立即无条件停止袭击。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与利雅得的防务合作

8月，土耳其和巴基斯坦与沙特阿拉伯签署了一项联合防务协议，根据该协议，对任何一方的袭击都被视为对所有各方的袭击。上周，各方表示，将履行集体防务承诺，并在胡塞武装发动袭击的背景下，确保向沙特阿拉伯快速部署兵力和装备。

周四，土耳其外交部长哈坎·菲丹表示，安卡拉正在评估可能援助利雅得的方式，但排除了派遣军队以及土耳其参与进攻行动的可能性。一天前，官员们告诉路透社，土耳其正向沙特阿拉伯提供主要为防御性和技术性的支持。土耳其议会尚未批准该防务协议。

关注我们在