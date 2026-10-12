Турция, Пакистан, Египет и Саудовская Аравия осудили атаки йеменских хуситов на международный аэропорт Эр-Рияда в Саудовской Аравии, назвав их опасной эскалацией. Как сообщает Cyprus Mail, страны заявили о солидарности с Саудовской Аравией и поддержали все законные меры, которые она будет принимать для противодействия нападениям и предотвращения их в будущем.

Потери в аэропорту Эр-Рияда

По данным саудовских властей, в результате нового удара по международному аэропорту Эр-Рияда в воскресенье погиб один человек, еще почти десяток получили ранения. Это произошло на следующий день после атаки, ответственность за которую взяли хуситы: тогда, по сообщению источника, погибли 13 человек и более 300 были ранены.

В совместном заявлении группа региональных государств, названная R4, возложила на хуситов полную ответственность за последствия атак. Страны заявили, что эти последствия угрожают региональному и международному миру и безопасности, а также потребовали немедленно и безусловно прекратить нападения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оборонное сотрудничество с Эр-Риядом

В августе Турция и Пакистан подписали с Саудовской Аравией совместное оборонное соглашение, согласно которому нападение на одну из сторон считается нападением на всех. На прошлой неделе стороны заявили, что выполнят обязательства по коллективной обороне и обеспечат быстрое развертывание сил и средств в Саудовской Аравии на фоне атак хуситов.

В четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара оценивает возможные способы помощи Эр-Рияду, однако исключил отправку войск и участие Турции в наступательных операциях. Днем ранее чиновники сообщили Reuters, что Турция направляет в Саудовскую Аравию преимущественно оборонную и техническую поддержку. Парламент Турции еще не ратифицировал оборонное соглашение.

Читай нас в