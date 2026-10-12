Туреччина, Пакистан, Єгипет і Саудівська Аравія засудили атаки хуситів — Cyprus Mail

Туреччина, Пакистан, Єгипет і Саудівська Аравія засудили атаки єменських хуситів на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда в Саудівській Аравії, назвавши їх небезпечною ескалацією. Як повідомляє Cyprus Mail, країни заявили про солідарність із Саудівською Аравією та підтримали всі законні заходи, яких вона вживатиме для протидії нападам і запобігання їм у майбутньому.

Втрати в аеропорту Ер-Ріяда

За даними саудівської влади, внаслідок нового удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда в неділю загинула одна людина, ще майже десяток зазнали поранень. Це сталося наступного дня після атаки, відповідальність за яку взяли хусити: тоді, за повідомленням джерела, загинули 13 людей і понад 300 були поранені.

У спільній заяві група регіональних держав, яку назвали R4, поклала на хуситів повну відповідальність за наслідки атак. Країни заявили, що ці наслідки загрожують регіональному та міжнародному миру і безпеці, а також вимагали негайно й безумовно припинити напади.

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Оборонна співпраця з Ер-Ріядом

У серпні Туреччина та Пакистан підписали із Саудівською Аравією спільну оборонну угоду, за якою напад на одну зі сторін вважається нападом на всіх. Минулого тижня сторони заявили, що виконуватимуть зобов’язання щодо колективної оборони та забезпечать швидке розгортання сил і засобів у Саудівській Аравії на тлі атак хуситів.

У четвер міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що Анкара оцінює можливі способи допомоги Ер-Ріяду, однак виключив відправлення військ і участь Туреччини в наступальних операціях. Днем раніше посадовці повідомили Reuters, що Туреччина надсилає до Саудівської Аравії переважно оборонну й технічну підтримку. Парламент Туреччини ще не ратифікував оборонну угоду.

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