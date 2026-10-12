Turcja, Pakistan, Egipt i Arabia Saudyjska potępiły ataki jemeńskich Huti na Międzynarodowy Port Lotniczy Rijad w Arabii Saudyjskiej, nazywając je niebezpieczną eskalacją. Jak podaje Cyprus Mail, kraje wyraziły solidarność z Arabią Saudyjską i poparły wszelkie zgodne z prawem środki, które podejmie ona, aby przeciwdziałać atakom i zapobiegać im w przyszłości.

Ofiary na lotnisku w Rijadzie

Według władz saudyjskich w wyniku nowego uderzenia na Międzynarodowy Port Lotniczy Rijad w niedzielę zginęła jedna osoba, a niemal tuzin kolejnych został rannych. Doszło do tego dzień po ataku, do którego przyznali się Huti: wówczas, według źródła, zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.

We wspólnym oświadczeniu grupa państw regionalnych, nazwana R4, przypisała Huti pełną odpowiedzialność za skutki ataków. Kraje oświadczyły, że skutki te zagrażają regionalnemu i międzynarodowemu pokojowi oraz bezpieczeństwu, a także zażądały natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania ataków.

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Współpraca obronna z Rijadem

W sierpniu Turcja i Pakistan podpisały z Arabią Saudyjską wspólną umowę obronną, zgodnie z którą atak na jedną ze stron jest uznawany za atak na wszystkich. W ubiegłym tygodniu strony oświadczyły, że wypełnią zobowiązania dotyczące obrony zbiorowej i zapewnią szybkie rozmieszczenie sił i środków w Arabii Saudyjskiej w obliczu ataków Huti.

W czwartek minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan powiedział, że Ankara ocenia możliwe sposoby pomocy Rijadowi, jednak wykluczył wysłanie wojsk i udział Turcji w operacjach ofensywnych. Dzień wcześniej urzędnicy powiedzieli Reutersowi, że Turcja wysyła do Arabii Saudyjskiej głównie wsparcie obronne i techniczne. Parlament Turcji nie ratyfikował jeszcze umowy obronnej.

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