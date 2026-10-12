SG Enable成立残障人士培训委员会——Channel NewsAsia

新加坡国家残障事务机构SG Enable成立了一个咨询委员会，并推出其他举措，以扩大残障人士终身学习和就业机会。据Channel NewsAsia报道。

残障人士继续教育与培训咨询委员会将汇集残障人士支持、培训和就业领域的专家。该委员会旨在提高培训的质量、相关性和可及性，并考虑学习者和雇主的需求。

从培训到工作的路径

其他措施包括一项行业培训计划，培训后将提供就业机会。该计划旨在为参与者提供从获得技能到就业的更具结构化路径，同时让他们有机会了解不同领域，并掌握符合行业需求的技能。

在该计划框架内，雇主将组织参观活动，参与者能够了解工作场所、工作任务以及不同职位的要求。这将帮助参与者及其家人选择符合其优势、兴趣和支持需求的路径。

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该计划去年已在酒店业进行试点。计划于2026年下半年将其扩大至另外五个行业：餐饮、物流、信息和通信技术、医疗保健，以及人力资源管理和行政管理。SG Enable预计，2026年至2030年期间，将有800名残障人士获得该计划提供的培训和支持。

课程可及性

SG Enable还将把覆盖课程费用95%的补助扩大至参加符合条件的普通课程的残障人士。此前，这项支持仅适用于该机构支持的课程。

此外，新加坡将为继续教育领域的教师引入能力发展体系。其中将包括残障意识和无障碍教学方法等内容。培训机构将能够获得补助，用于培训教师、改善学习环境以及为残障学习者调整教材。

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