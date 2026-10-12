В Сингапуре национальное агентство по вопросам инвалидности SG Enable запустило консультативный комитет и представило другие инициативы по расширению возможностей непрерывного образования и трудоустройства людей с инвалидностью. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Консультативный комитет по непрерывному образованию и профессиональному обучению людей с инвалидностью объединит специалистов в сферах поддержки людей с инвалидностью, обучения и занятости. Он должен повысить качество, актуальность и доступность обучения с учетом потребностей слушателей и работодателей.

Путь от обучения к работе

Среди других мер — отраслевая программа обучения с последующим трудоустройством. Она должна предоставить участникам более структурированный путь от получения навыков к работе, а также возможность ознакомиться с различными сферами и освоить навыки, отвечающие потребностям отраслей.

В рамках программы работодатели будут проводить ознакомительные визиты, во время которых участники смогут увидеть рабочие места, задачи и требования разных должностей. Это должно помочь участникам и их семьям выбрать путь, соответствующий их сильным сторонам, интересам и потребностям в поддержке.

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Программу в прошлом году опробовали в гостиничном секторе. Во второй половине 2026 года ее планируют распространить еще на пять отраслей: общественное питание, логистику, информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение, а также управление персоналом и администрирование. SG Enable ожидает, что в 2026–2030 годах обучение и поддержку по программе получат 800 людей с инвалидностью.

Доступность курсов

SG Enable также распространит грант в размере 95% стоимости курсов на людей с инвалидностью, которые будут обучаться по соответствующим общедоступным программам. Ранее эта поддержка распространялась только на курсы, поддержанные агентством.

Кроме того, в Сингапуре введут систему развития компетенций преподавателей в сфере непрерывного образования. Она будет включать, в частности, осведомленность об инвалидности и методы доступного обучения. Провайдеры обучения смогут получать гранты на подготовку преподавателей, улучшение учебной среды и адаптацию материалов для слушателей с инвалидностью.

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