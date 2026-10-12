W Singapurze krajowa agencja ds. niepełnosprawności SG Enable uruchomiła komitet doradczy i przedstawiła inne inicjatywy mające rozszerzyć możliwości uczenia się przez całe życie i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Komitet Doradczy ds. Kształcenia Ustawicznego i Szkolenia Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami zgromadzi specjalistów z obszarów wsparcia osób z niepełnosprawnościami, szkolenia i zatrudnienia. Ma podnieść jakość, adekwatność i dostępność szkoleń, uwzględniając potrzeby uczestników i pracodawców.

Droga od szkolenia do pracy

Wśród innych działań jest branżowy program szkoleniowy, po którym następuje zatrudnienie. Ma on zapewnić uczestnikom bardziej ustrukturyzowaną drogę od zdobywania umiejętności do pracy, a także możliwość poznania różnych branż i opanowania umiejętności odpowiadających potrzebom tych branż.

W ramach programu pracodawcy będą organizować wizyty zapoznawcze, podczas których uczestnicy będą mogli zobaczyć miejsca pracy, zadania i wymagania na różnych stanowiskach. Ma to pomóc uczestnikom i ich rodzinom wybrać ścieżkę odpowiadającą ich mocnym stronom, zainteresowaniom i potrzebom wsparcia.

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Program był testowany w sektorze hotelarskim w ubiegłym roku. W drugiej połowie 2026 roku planowane jest rozszerzenie go na pięć kolejnych branż: usługi gastronomiczne, logistykę, technologie informacyjno-komunikacyjne, ochronę zdrowia, a także zarządzanie zasobami ludzkimi i administrację. SG Enable oczekuje, że w latach 2026–2030 szkolenie i wsparcie w ramach programu otrzyma 800 osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność kursów

SG Enable rozszerzy także dotację pokrywającą 95% kosztów kursów na osoby z niepełnosprawnościami uczące się na kwalifikujących się ogólnodostępnych programach. Wcześniej wsparcie to obejmowało wyłącznie kursy wspierane przez agencję.

Ponadto w Singapurze zostanie wprowadzony system rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia ustawicznego. Obejmie on między innymi świadomość dotyczącą niepełnosprawności oraz metody dostępnego nauczania. Organizatorzy szkoleń będą mogli otrzymać dotacje na przygotowanie nauczycieli, poprawę środowiska nauki i dostosowanie materiałów dla słuchaczy z niepełnosprawnościami.

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