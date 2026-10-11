Уряд Пакистану дозволив розгортання армії у Хайбер-Пахтунхві — Dawn

Федеральний уряд Пакистану дозволив розгорнути підрозділи та техніку армії на допомогу цивільній владі в провінції Хайбер-Пахтунхва. Рішення ухвалили після запровадження в регіоні надзвичайного стану та губернаторського правління, повідомляє Dawn.

Розгортання військ

Дозвіл оформлено наказом SRO (1)/2026, який Міністерство внутрішніх справ видало в неділю. Військових залучатимуть для захисту життя людей, безпеки громадян та їхнього майна, а також державних об’єктів.

У документі зазначено, що розгортання триватиме протягом дії указу про надзвичайний стан і губернаторське правління. Рішення посилається на статтю 245 Конституції Пакистану. Кількість залучених військових та техніки визначатиме губернатор Хайбер-Пахтунхви Файсал Карім Кунді у консультаціях з Управлінням військових операцій Генерального штабу в Равалпінді.

За даними канцелярії президента, надзвичайний стан і губернаторське правління були схвалені відповідно до статей 232 і 234 Конституції після того, як президент схвалив рекомендації федерального кабінету.

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Обмеження у Пешаварі

Після введення надзвичайного стану в Пешаварі контейнерами перекрили низку доріг, зокрема поблизу залізничного вокзалу, коледжу Едвардса, форту Бала-Хісар та офісу Pakistan International Airlines. До резиденції головного міністра від будинку губернатора пропускають лише службовий транспорт.

У місті посилили поліцейську присутність, зокрема біля резиденції губернатора, а частину поліцейських залучили з інших районів. Район Royal Artillery Bazaar закрили, тоді як Саддар працює частково. Також повідомлялося про припинення всіх телекомунікаційних послуг у провінційній столиці, зокрема стаціонарного зв’язку та DSL.

Політичне протистояння

Запровадження цих заходів відбулося наступного дня після зустрічі прем’єр-міністра Шехбаза з президентом Зардарі, на якій обговорювали загальну безпекову ситуацію в країні. Рішення ухвалено на тлі напруженості між федеральним урядом, очолюваним PML-N, та провінційною владою партії PTI.

PTI заявляла, що її не залучають до безпекових рішень щодо Хайбер-Пахтунхви, однак федеральна влада це заперечувала. Партія також виступає за перегляд антитерористичної політики та проти військових операцій.

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