Федеральное правительство Пакистана разрешило развернуть подразделения и технику армии для оказания помощи гражданским властям в провинции Хайбер-Пахтунхва. Решение было принято после введения в регионе чрезвычайного положения и губернаторского правления, сообщает Dawn.

Развертывание войск

Разрешение оформлено приказом SRO (1)/2026, который Министерство внутренних дел издало в воскресенье. Военных будут привлекать для защиты жизни людей, безопасности граждан и их имущества, а также государственных объектов.

В документе указано, что развертывание будет продолжаться в течение действия указа о чрезвычайном положении и губернаторском правлении. Решение ссылается на статью 245 Конституции Пакистана. Численность привлеченных военных и количество техники будет определять губернатор Хайбер-Пахтунхвы Файсал Карим Кунди в консультации с Управлением военных операций Генерального штаба в Равалпинди.

По данным канцелярии президента, чрезвычайное положение и губернаторское правление были одобрены в соответствии со статьями 232 и 234 Конституции после того, как президент утвердил рекомендации федерального кабинета.

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Ограничения в Пешаваре

После введения чрезвычайного положения в Пешаваре контейнерами перекрыли ряд дорог, в частности возле железнодорожного вокзала, колледжа Эдвардса, форта Бала-Хисар и офиса Pakistan International Airlines. От дома губернатора к резиденции главного министра пропускают только служебный транспорт.

В городе усилили присутствие полиции, в том числе возле резиденции губернатора, а часть полицейских привлекли из других районов. Район Royal Artillery Bazaar закрыли, тогда как Саддар работает частично. Также сообщалось о прекращении всех телекоммуникационных услуг в столице провинции, включая стационарную связь и DSL.

Политическое противостояние

Эти меры были введены на следующий день после встречи премьер-министра Шехбаза с президентом Зардари, на которой обсуждалась общая ситуация с безопасностью в стране. Решение принято на фоне напряженности между федеральным правительством во главе с PML-N и провинциальными властями партии PTI.

PTI заявляла, что ее не привлекают к решениям в сфере безопасности относительно Хайбер-Пахтунхвы, однако федеральные власти это отрицали. Партия также выступает за пересмотр антитеррористической политики и против военных операций.

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