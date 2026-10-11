U wybrzeży Dżibuti przewróciła się jednostka przewożąca 305 migrantów do Jemenu. Co najmniej 139 osób zginęło, a kolejne 84 uznaje się za zaginione, podaje Euronews, powołując się na Międzynarodową Organizację ds. Migracji ONZ.

Jednostka zatonęła w pobliżu Guhere

Do wypadku doszło w nocy z 8 na 9 października w pobliżu Guhere, na północ od miasta Obock. Według IOM początkowo znaleziono 109 ciał, a później ratownicy odnaleźli kolejnych 30 zabitych.

Wśród pierwszych 109 ofiar śmiertelnych było 52 mężczyzn, 42 kobiety i 15 dzieci — dziewięć dziewczynek i sześciu chłopców. Katastrofę przeżyło ponad 80 osób; wszyscy są obywatelami Etiopii.

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Poszukiwania trwają

Lokalne władze i zespoły IOM kontynuują akcję poszukiwawczo-ratunkową oraz zapewniają ocalałym pomoc w nagłych przypadkach. Szef misji IOM w Dżibuti Alexandre Koussak oświadczył, że tragedia pokazuje niebezpieczeństwa szlaku migracyjnego, którym ludzie podążają w poszukiwaniu możliwości ekonomicznych.

Każdego roku dziesiątki tysięcy migrantów z regionu Rogu Afryki podróżują przez Dżibuti, próbując przeprawić się przez cieśninę Bab al-Mandab do Jemenu, a następnie dotrzeć do krajów Zatoki Perskiej. IOM zaznaczyła, że do tej podróży skłaniają ludzi bieda, niestabilność i coraz bardziej odczuwalne skutki zmian klimatu. W marcu w wyniku innej katastrofy statku u wybrzeży Dżibuti zginęło dziewięciu migrantów, a kolejnych 45 uznano za zaginionych.

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