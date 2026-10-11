У побережья Джибути перевернулось судно, перевозившее 305 мигрантов в Йемен. По меньшей мере 139 человек погибли, еще 84 считаются пропавшими без вести, сообщает Euronews со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН.

Судно затонуло возле Гухере

Авария произошла в ночь с 8 на 9 октября возле Гухере, к северу от города Обок. По данным МОМ, сначала было известно о 109 найденных телах, позднее спасатели обнаружили еще 30 погибших.

Среди первых 109 погибших были 52 мужчины, 42 женщины и 15 детей — девять девочек и шесть мальчиков. Более 80 человек выжили после аварии; все они являются гражданами Эфиопии.

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Поисковые работы продолжаются

Местные власти и команды МОМ продолжают поисково-спасательную операцию и оказывают экстренную помощь выжившим. Глава миссии МОМ в Джибути Александр Куассак заявил, что трагедия демонстрирует опасность миграционного маршрута, которым люди следуют в поисках экономических возможностей.

Ежегодно десятки тысяч мигрантов из региона Африканского Рога следуют через Джибути, пытаясь пересечь пролив Баб-эль-Мандеб в Йемен, а затем добраться до стран Персидского залива. В МОМ отметили, что людей к этому путешествию побуждают бедность, нестабильность и все более ощутимые последствия изменения климата. В марте в результате другого кораблекрушения у побережья Джибути погибли девять мигрантов, еще 45 пропали без вести.

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