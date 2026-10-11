一艘载有305名移民、前往也门的船只在吉布提海岸附近倾覆。至少139人死亡，另有84人被视为失踪，Euronews报道称，消息引述联合国国际移民组织。

船只在古赫雷附近沉没

事故发生在10月8日夜间至9日凌晨，地点位于奥博克市以北的古赫雷附近。国际移民组织表示，最初发现了109具遗体，随后救援人员又发现了30名遇难者。

最初确认的109名遇难者中，有52名男子、42名女子和15名儿童——其中包括9名女孩和6名男孩。超过80人在事故中幸存；他们均为埃塞俄比亚公民。

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搜救工作仍在继续

当地政府和国际移民组织团队正在继续开展搜救行动，并向幸存者提供紧急援助。国际移民组织吉布提特派团团长亚历山大·库阿萨克表示，这场悲剧表明，人们为寻找经济机会而走上的移民路线充满危险。

每年都有数以万计来自非洲之角地区的移民途经吉布提，试图穿越曼德海峡前往也门，然后抵达波斯湾国家。国际移民组织指出，贫困、不稳定以及气候变化日益明显的影响，促使人们踏上这段旅程。今年3月，吉布提海岸附近发生另一起沉船事故，造成9名移民死亡，另有45人失踪。

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