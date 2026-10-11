Ruch Burmistrzowie i Niezależni zajął pierwsze miejsce w wyborach samorządowych w Pradze w Czechach, zdobywając 23% głosów, i odmówił utworzenia władz miasta wspólnie z partią ANO. O wstępnych wynikach wyborów w Czechach informuje Anadolu Agency.

Lider wyborczy ruchu w Pradze Petr Hlaváček oświadczył, że ugrupowanie przeprowadzi rozmowy koalicyjne z sojuszem Razem dla Pragi, ruchem Praga Razem i Partią Piratów. Sojusz Razem dla Pragi, w skład którego weszli Demokraci Obywatelscy i TOP 09, zdobył 22% głosów. Praga Razem uzyskała 18%, a ANO — 14%.

Wyniki wyborów do Senatu

W sobotę odbyło się również głosowanie na jedną trzecią składu Senatu Czech — 27 z 81 miejsc. Pięciu kandydatów zdobyło ponad 50% głosów i uzyskało mandaty już w pierwszej turze. Wśród nich znaleźli się lider Chrześcijańskich Demokratów Jan Grolich, Jan Grulich z TOP 09, Jan Sobotka i Zbyněk Linhart z ruchu Burmistrzowie i Niezależni, a także Tomáš Fiala z partii Nasze Czechy.

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Po zliczeniu około 90% głosów Burmistrzowie i Niezależni oraz ANO zdobyli po 13 miejsc wśród kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury. Demokraci Obywatelscy uzyskali dziewięć takich miejsc. Ostateczny skład Senatu zostanie ustalony po drugiej turze głosowania w następny weekend.

Rady gmin

Chrześcijańscy Demokraci stali się najskuteczniejszą partią w wyborach samorządowych: do lokalnych rad wybrano niemal 2 tysiące ich radnych. Pod względem liczby wybranych przedstawicieli za nimi znalazły się Burmistrzowie i Niezależni, ANO oraz Demokraci Obywatelscy. Frekwencja w skali kraju wyniosła 47%.

ANO zajęło pierwsze miejsce w sześciu z 13 ośrodków regionalnych. Łącznie niemal 190 tysięcy kandydatów rywalizowało o około 62 tysiące miejsc w lokalnych radach, a 154 kandydatów ubiegało się o miejsca w izbie wyższej parlamentu.

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