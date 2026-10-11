Движение «Мэры и независимые» заняло первое место на муниципальных выборах в Праге в Чехии, набрав 23% голосов, и отказалось формировать городские власти вместе с партией ANO. О предварительных результатах выборов в Чехии сообщает Anadolu Agency.

Лидер движения на выборах в Праге Петр Главачек заявил, что политическая сила проведет переговоры о коалиции с объединением «Вместе для Праги», движением «Прага вместе» и Пиратской партией. Альянс «Вместе для Праги», в который вошли Гражданские демократы и TOP 09, получил 22% голосов. «Прага вместе» получила 18%, а ANO — 14%.

Результаты выборов в Сенат

В субботу также состоялось голосование за треть состава Сената Чехии — 27 из 81 места. Пять кандидатов набрали более 50% голосов и получили мандаты уже в первом туре. Среди них — лидер Христианских демократов Ян Гролих, Ян Грулих от TOP 09, Ян Соботка и Збинек Лингарт от движения «Мэры и независимые», а также Томаш Фиала от партии «Наша Чехия».

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При подсчете около 90% голосов «Мэры и независимые» и ANO получили по 13 мест среди кандидатов, вышедших во второй тур. Гражданские демократы получили девять таких мест. Окончательный состав Сената определят после второго тура голосования в следующие выходные.

Муниципальные советы

Христианские демократы стали самой успешной партией на муниципальных выборах: в местные советы были избраны почти 2 тысячи их депутатов. Далее по числу избранных представителей расположились «Мэры и независимые», ANO и Гражданские демократы. Явка на общенациональном уровне составила 47%.

ANO заняла первое место в шести из 13 региональных центров. В общей сложности почти 190 тысяч кандидатов боролись примерно за 62 тысячи мест в местных советах, а 154 кандидата баллотировались в верхнюю палату парламента.

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