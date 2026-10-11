“市长与独立人士”运动在捷克布拉格市政选举中以23%的得票率位居第一，并拒绝与ANO党共同组建市政府。阿纳多卢通讯社报道了捷克选举的初步结果。

该运动在布拉格的选举领导人彼得·赫拉瓦切克表示，该政治力量将与“布拉格共同前进”联盟、“布拉格一起”运动以及海盗党举行组阁谈判。由公民民主党和TOP 09组成的“布拉格共同前进”联盟获得22%的选票。“布拉格一起”获得18%，ANO获得14%。

参议院选举结果

周六还举行了捷克参议院三分之一席位的投票，即81个席位中的27席。五名候选人获得超过50%的选票，并在第一轮便赢得议席。其中包括基督教民主党领袖扬·格罗利赫、TOP 09的扬·格鲁利赫、“市长与独立人士”运动的扬·索博特卡和兹比涅克·林哈特，以及“我们的捷克”党的托马什·菲亚拉。

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在约90%的选票完成计票后，“市长与独立人士”和ANO在进入第二轮的候选人中各获得13席。公民民主党获得9席。参议院的最终构成将在下个周末第二轮投票后确定。

市政议会

基督教民主党成为市政选举中最成功的政党，近2,000名该党议员当选进入地方议会。按当选代表人数计算，其后依次为“市长与独立人士”、ANO和公民民主党。全国投票率为47%。

ANO在13个地区中心中的6个排名第一。共有近19万名候选人竞逐地方议会约6.2万个席位，154名候选人竞选议会上院席位。

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