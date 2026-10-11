Мери та незалежні посіли перше місце на виборах у Празі — Anadolu Agency

Рух «Мери та незалежні» посів перше місце на муніципальних виборах у Празі в Чехії, набравши 23% голосів, і відмовився формувати міську владу разом із партією ANO. Про попередні результати виборів у Чехії повідомляє Anadolu Agency.

Виборчий лідер руху в Празі Петр Главачек заявив, що політична сила проведе переговори про коаліцію з об’єднанням «Разом для Праги», рухом «Прага разом» і Піратською партією. Альянс «Разом для Праги», до якого увійшли Громадянські демократи та TOP 09, здобув 22% голосів. «Прага разом» отримала 18%, а ANO — 14%.

Результати виборів до Сенату

У суботу голосування також відбулося за третину складу Сенату Чехії — 27 із 81 місця. П’ятеро кандидатів набрали понад 50% голосів і здобули мандати вже в першому турі. Серед них — лідер Християнських демократів Ян Гроліх, Ян Груліх від TOP 09, Ян Соботка та Збинек Лінгарт від руху «Мери та незалежні», а також Томаш Фіала від партії «Наша Чехія».

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За підрахунку близько 90% голосів «Мери та незалежні» та ANO здобули по 13 місць серед кандидатів, які вийшли до другого туру. Громадянські демократи отримали дев’ять таких місць. Остаточний склад Сенату визначать після другого туру голосування наступного вікенду.

Муніципальні ради

Християнські демократи стали найуспішнішою партією на муніципальних виборах: до місцевих рад обрали майже 2 тисячі їхніх депутатів. Далі за кількістю обраних представників розташувалися «Мери та незалежні», ANO та Громадянські демократи. Явка на загальнонаціональному рівні становила 47%.

ANO посіла перше місце у шести з 13 регіональних центрів. Загалом майже 190 тисяч кандидатів змагалися приблизно за 62 тисячі місць у місцевих радах, а 154 кандидати балотувалися до верхньої палати парламенту.

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