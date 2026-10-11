在南非，登记参加地方政府选举的候选人中，女性占37.66%。全国137,153名候选人中，51,645人为女性，85,508人为男性，TimesLIVE报道称，数据援引自南非选举委员会。

选区候选人中的差距更大

在全国层面，参选选区席位的候选人中性别差距更大：女性占35.19%，男性占64.81%。在比例代表制候选人中，差距较小：在38,702人中，女性占43.93%，男性占56.07%。

在夸祖鲁-纳塔尔省，女性占所有候选人的34.02%。在埃特奎尼，女性占候选人总数的32.89%，占参选选区席位者的30.91%。在较小的市镇，相关比例更低：在恩杜梅尼，女性占选区候选人的16.82%；在乔济尼，这一比例为17.89%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

各省之间的差异

在豪登省，女性占所有候选人的36.75%。在约翰内斯堡，这一比例为36.38%；在茨瓦内为34.96%；在埃库胡莱尼为38.26%。在东开普省，该比例为40.25%，但在德贝耶斯诺德市镇，女性仅占候选人总数的27.06%，占选区候选人的22.03%。

北开普省的女性比例在各省中最高，为42.28%，尽管当地男性同样占多数。在海斯市镇，女性占所有候选人的65.38%，占选区候选人的66.67%。与此同时，在凯斯市镇，女性总体占比为22.62%，在选区候选人中占21.67%。

关注我们在