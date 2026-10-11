У ПАР жінки становлять лише 37,66% кандидатів на місцевих виборах — TimesLIVE

У ПАР жінки становлять 37,66% кандидатів, зареєстрованих для участі у виборах до місцевих органів влади. Із 137 153 кандидатів у країні 51 645 — жінки, тоді як чоловіків налічується 85 508, повідомляє TimesLIVE з посиланням на дані Виборчої комісії ПАР.

Більший розрив серед кандидатів в округах

На загальнонаціональному рівні гендерний розрив більший серед кандидатів, які балотуються в округах: жінки становлять 35,19%, а чоловіки — 64,81%. Серед кандидатів за пропорційною системою розрив менший: із 38 702 осіб жінки становлять 43,93%, чоловіки — 56,07%.

У провінції Квазулу-Натал частка жінок серед усіх кандидатів становить 34,02%. В еТеквіні жінки складають 32,89% загальної кількості кандидатів і 30,91% тих, хто балотується в округах. У невеликих муніципалітетах показники нижчі: в еНдумені жінки становлять 16,82% кандидатів в округах, а в Джозіні — 17,89%.

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Відмінності між провінціями

У Гаутензі жінки становлять 36,75% усіх кандидатів. У Йоганнесбурзі їхня частка дорівнює 36,38%, у Тшване — 34,96%, а в Екурхулені — 38,26%. У Східній Капській провінції цей показник становить 40,25%, проте в муніципалітеті Др Беєрс Науде жінки складають лише 27,06% кандидатів загалом і 22,03% кандидатів в округах.

Найвищу частку жінок серед провінцій має Північна Капська провінція — 42,28%, хоча чоловіки там також переважають. У муніципалітеті Хай-Ма жінки становлять 65,38% усіх кандидатів і 66,67% кандидатів в округах. Водночас у муніципалітеті Кхейс їхня частка становить 22,62% загалом та 21,67% серед кандидатів в округах.

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