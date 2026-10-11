В ЮАР женщины составляют 37,66% кандидатов, зарегистрированных для участия в выборах в местные органы власти. Из 137 153 кандидатов в стране 51 645 — женщины, тогда как мужчин насчитывается 85 508, сообщает TimesLIVE со ссылкой на данные Избирательной комиссии ЮАР.

Больший разрыв среди кандидатов в округах

На общенациональном уровне гендерный разрыв больше среди кандидатов, баллотирующихся в округах: женщины составляют 35,19%, а мужчины — 64,81%. Среди кандидатов по пропорциональной системе разрыв меньше: из 38 702 человек женщины составляют 43,93%, мужчины — 56,07%.

В провинции Квазулу-Натал доля женщин среди всех кандидатов составляет 34,02%. В еТеквини женщины составляют 32,89% общего числа кандидатов и 30,91% тех, кто баллотируется в округах. В небольших муниципалитетах показатели ниже: в еНдумени женщины составляют 16,82% кандидатов в округах, а в Джозини — 17,89%.

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Различия между провинциями

В Гаутенге женщины составляют 36,75% всех кандидатов. В Йоханнесбурге их доля равна 36,38%, в Тшване — 34,96%, а в Экурхулени — 38,26%. В Восточно-Капской провинции этот показатель составляет 40,25%, однако в муниципалитете Др Бейерс Науде женщины составляют лишь 27,06% кандидатов в целом и 22,03% кандидатов в округах.

Наибольшая доля женщин среди провинций приходится на Северо-Капскую провинцию — 42,28%, хотя мужчины там также преобладают. В муниципалитете Хай-Ма женщины составляют 65,38% всех кандидатов и 66,67% кандидатов в округах. В то же время в муниципалитете Кхейс их доля составляет 22,62% в целом и 21,67% среди кандидатов в округах.

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