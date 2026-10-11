W RPA kobiety stanowią 37,66% kandydatów zarejestrowanych do udziału w wyborach do władz lokalnych. Spośród 137 153 kandydatów w kraju 51 645 to kobiety, a mężczyzn jest 85 508, podaje TimesLIVE, powołując się na dane Komisji Wyborczej RPA.

Większa różnica wśród kandydatów w okręgach

Na poziomie ogólnokrajowym różnica płci jest większa wśród kandydatów startujących w okręgach: kobiety stanowią 35,19%, a mężczyźni — 64,81%. Wśród kandydatów w systemie proporcjonalnym różnica jest mniejsza: spośród 38 702 osób kobiety stanowią 43,93%, a mężczyźni — 56,07%.

W prowincji KwaZulu-Natal udział kobiet wśród wszystkich kandydatów wynosi 34,02%. W eThekwini kobiety stanowią 32,89% ogólnej liczby kandydatów i 30,91% osób startujących w okręgach. W mniejszych gminach wskaźniki są niższe: w eNdumeni kobiety stanowią 16,82% kandydatów w okręgach, a w Jozini — 17,89%.

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Różnice między prowincjami

W Gautengu kobiety stanowią 36,75% wszystkich kandydatów. W Johannesburgu ich udział wynosi 36,38%, w Tshwane — 34,96%, a w Ekurhuleni — 38,26%. W Prowincji Przylądkowej Wschodniej wskaźnik ten wynosi 40,25%, jednak w gminie Dr Beyers Naudé kobiety stanowią zaledwie 27,06% kandydatów ogółem i 22,03% kandydatów w okręgach.

Najwyższy udział kobiet wśród prowincji ma Prowincja Przylądkowa Północna — 42,28%, choć również tam dominują mężczyźni. W gminie H!a!is kobiety stanowią 65,38% wszystkich kandydatów i 66,67% kandydatów w okręgach. Jednocześnie w gminie Khâi-Ma ich udział wynosi 22,62% ogółem i 21,67% wśród kandydatów w okręgach.

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