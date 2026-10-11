Na Tajwanie frakcje parlamentarne Kuomintangu i Tajwańskiej Partii Ludowej wezwały prezydenta Williama Laia do rozpoczęcia merytorycznego dialogu z opozycją w celu rozwiązania sporu konstytucyjnego. Według Taipei Times przedstawiciele partii powiązali kryzys z odmową kontrasygnowania przez Yuan Wykonawczy projektów ustaw uchwalonych przez Yuan Ustawodawczy.

Spór o ustawy

Zastępczyni sekretarza generalnego frakcji Kuomintangu Hsu Yu-chen oświadczyła, że prezydent nie zainicjował skutecznego dialogu z politycznymi przeciwnikami. Powiedziała również, że demokracja nie oznacza monopolu zwycięzcy wyborów na państwo ani wymogu, by opozycja podporządkowała się Demokratycznej Partii Postępowej.

Frakcja Kuomintangu wezwała Laia do zaproszenia wszystkich partii politycznych na konsultacje dotyczące sporów konstytucyjnych, ustawodawstwa socjalnego i kwestii budżetowych, a także do stworzenia mechanizmu stałego dialogu.

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Budżet i zastrzeżenia gospodarcze

Przewodnicząca Kuomintangu Cheng Li-wun oświadczyła, że wzrost gospodarczy powinien przynosić korzyści tradycyjnej produkcji, sektorowi usług, rolnictwu i rybołówstwu, a nie koncentrować się w sektorze zaawansowanych technologii. Hsu twierdzi, że zyski branż sztucznej inteligencji i produkcji półprzewodników rosną, podczas gdy tradycyjne sektory cierpią z powodu ceł, wahań kursów walut i wzrostu kosztów.

Przewodniczący Tajwańskiej Partii Ludowej Huang Kuo-chang wezwał prezydenta do promulgowania ustaw uchwalonych przez parlament. Oświadczył również, że Yuan Ustawodawczy nie rozpoczął jeszcze prac komisji nad projektem budżetu centralnego na przyszły rok ani nad budżetem dodatkowym na bieżący rok, oskarżając Laia o tworzenie fałszywego wrażenia, że posłowie celowo opóźniają ten proces.

Szef frakcji Tajwańskiej Partii Ludowej Jackie Chen oświadczył, że prezydent i rząd Demokratycznej Partii Postępowej „podzielili Tajwan”, między innymi poprzez kampanię na rzecz odwołania opozycyjnych ustawodawców oraz odmowę kontrasygnowania uchwalonych ustaw. Wezwał Laia do odłożenia na bok różnic partyjnych, wysłuchania opozycji oraz poszanowania organu ustawodawczego i demokratycznego systemu równowagi władz.

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