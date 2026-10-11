Po strzelaninie w Narodowej Szkole Średniej w Banga na Filipinach zatrzymano 53 osoby, które są prawdopodobnie powiązane z groźbami online i groomingiem. Jak podaje ABC News Australia, filipińskie media pisały w październiku, że minister spraw wewnętrznych Jonvic Remulla oświadczył, iż udaremniono ponad 50 planowanych strzelanin w szkołach prowincji South Cotabato.

Do strzelaniny w Banga doszło we wrześniu podczas przerwy obiadowej. Według publikacji uczeń przyszedł do szkoły z 9-milimetrowym pistoletem swojego ojca. Atak trwał około dwóch minut: zginęło dwóch uczniów, a kolejnych ośmiu zostało rannych. Napastnik popełnił samobójstwo.

Sprawdzanie możliwych powiązań

Filipińska Policja Narodowa sprawdza możliwy związek ataku w Banga z internetową subkulturą True Crime Community, czyli TCC. Generał brygady Alan Bolongon Manibog powiedział ABC, że podejrzany opublikował manifest, w którym nazwał siebie członkiem tej społeczności. Organy ścigania prowadzą także cyfrową ekspertyzę telefonów napastnika i jego kolegów z klasy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Analitycy rozpatrują serię ataków w szkołach Azji Południowo-Wschodniej jako możliwe przejawy nihilistycznego brutalnego ekstremizmu. Tym terminem organy ścigania określają przemoc motywowaną mizantropijnym światopoglądem lub nienawiścią do społeczeństwa, a nie celami politycznymi, religijnymi czy społecznymi.

Trzecia strzelanina w ciągu czterech miesięcy

Atak w Banga był trzecią strzelaniną w filipińskich szkołach w ciągu czterech miesięcy. W czerwcu dwóch uczniów otworzyło ogień w szkole w mieście Tacloban: zginęły wtedy trzy osoby, a kolejnych 20 zostało rannych. Dwa miesiące później napastnik w szkole w mieście Zamboanga transmitował atak na żywo, zabił ucznia, zranił dziesiątki osób, a następnie zastrzelił się.

Po tych zdarzeniach w kraju prowadzony jest ogólnokrajowy audyt bezpieczeństwa szkół, a ustawodawcy rozważają zaostrzenie przepisów dotyczących nadużyć online, groomingu i radykalizacji. W szkole w mieście Koronadal w prowincji South Cotabato zaostrzono kontrole: strażnicy skanują uczniów i ich rzeczy wykrywaczami metalu oraz sprawdzają torby przy wejściu.

Czytaj nas na