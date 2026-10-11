После стрельбы в Национальной средней школе Банга на Филиппинах задержали 53 человека, которых предположительно связывают с онлайн-угрозами и грумингом. Как сообщает ABC News Australia, филиппинские СМИ в октябре писали, что министр внутренних дел Джонвик Ремулла заявил о более чем 50 предотвращенных запланированных стрельбах в школах провинции Южный Котабато.

Стрельба в Банга произошла в сентябре во время обеденного перерыва. По данным издания, ученик пришел в школу с 9-миллиметровым пистолетом своего отца. Нападение длилось около двух минут: погибли двое учеников, еще восемь получили ранения. Нападавший покончил с собой.

Проверка возможных связей

Филиппинская национальная полиция проверяет возможную связь нападения в Банга с онлайн-субкультурой True Crime Community, или TCC. Бригадный генерал Алан Болонгон Манибог сообщил ABC, что подозреваемый опубликовал манифест, в котором назвал себя участником этого сообщества. Правоохранители также проводят цифровую экспертизу телефонов нападавшего и его одноклассников.

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Аналитики рассматривают серию нападений в школах Юго-Восточной Азии как возможные проявления нигилистического насильственного экстремизма. Этим термином правоохранители обозначают насилие, мотивированное мизантропическим мировоззрением или ненавистью к обществу, а не политическими, религиозными или социальными целями.

Третья стрельба за четыре месяца

Нападение в Банга стало третьей стрельбой в филиппинских школах за четыре месяца. В июне двое учеников открыли огонь в школе города Таклобан: тогда погибли три человека и еще 20 получили ранения. Через два месяца нападавший в школе города Замбоанга транслировал атаку в прямом эфире, убил ученика, ранил десятки людей, а затем застрелился.

После этих случаев в стране проводят общенациональный аудит безопасности школ, а законодатели рассматривают ужесточение норм, касающихся злоупотреблений в интернете, груминга и радикализации. В школе города Коронадаль в провинции Южный Котабато усилили проверки: охранники сканируют учеников и их вещи металлоискателями и осматривают сумки на входе.

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