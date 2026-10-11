菲律宾班加国立高中发生枪击事件后，53名涉嫌与网络威胁和诱骗有关联的人员被捕。据澳大利亚广播公司新闻报道，菲律宾媒体10月报道称，内政部长乔恩维克·雷穆拉表示，南哥打巴托省超过50起有计划的校园枪击事件已被阻止。

班加枪击案发生在9月的午休期间。据该媒体报道，一名学生带着父亲的一把9毫米手枪来到学校。袭击持续约两分钟：两名学生死亡，另有八人受伤。袭击者自杀身亡。

核查可能的关联

菲律宾国家警察正在核查班加袭击与网络亚文化“真实犯罪社区”（True Crime Community，简称TCC）之间可能存在的关联。准将阿兰·博隆贡·马尼博格向澳大利亚广播公司表示，嫌疑人发表了一份宣言，其中称自己是该社区的成员。执法人员还在对袭击者及其同学的手机进行数字取证。

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分析人士将东南亚学校发生的一系列袭击视为虚无主义暴力极端主义的可能表现。执法部门用这一术语指称由厌世世界观或对社会的仇恨驱动的暴力，而非出于政治、宗教或社会目标。

四个月内第三起枪击事件

班加袭击是四个月内菲律宾学校发生的第三起枪击事件。6月，两名学生在塔克洛班市一所学校开枪：当时三人死亡，另有20人受伤。两个月后，三宝颜市一所学校的一名袭击者直播了袭击过程，杀害一名学生，打伤数十人，随后开枪自尽。

在这些事件发生后，该国正在开展全国性的学校安全审计，立法者则在考虑收紧有关网络滥用、诱骗和激进化的规定。南哥打巴托省科罗纳达尔市一所学校加强了检查：警卫使用金属探测器扫描学生及其物品，并在入口处检查书包。

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