На Тайване парламентские фракции Гоминьдана и Тайваньской народной партии призвали президента Уильяма Лая начать содержательный диалог с оппозицией для урегулирования конституционного спора. По данным Taipei Times, представители партий связали кризис с отказом Исполнительного юаня контрасигнировать законопроекты, одобренные Законодательным юанем.

Спор о законах

Заместитель генерального секретаря фракции Гоминьдана Сюй Юй-чжэнь заявила, что президент не инициировал эффективного диалога с политическими оппонентами. Она также сказала, что демократия не означает монополии победителя выборов на государство или требования к оппозиции подчиняться Демократической прогрессивной партии.

Фракция Гоминьдана призвала Лая пригласить все политические партии к консультациям по конституционным спорам, законодательству в сфере благосостояния и бюджетным вопросам, а также создать механизм постоянного диалога.

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Бюджет и экономические претензии

Председатель Гоминьдана Чжэн Ли-вэнь заявила, что экономический рост должен приносить пользу традиционному производству, сфере услуг, сельскому хозяйству и рыболовству, а не концентрироваться в высокотехнологичном секторе. Сюй утверждает, что прибыль отраслей искусственного интеллекта и производства полупроводников растет, тогда как традиционные секторы страдают от тарифов, колебаний валютного курса и роста расходов.

Председатель Тайваньской народной партии Хуан Го-чан призвал президента промульгировать законы, принятые парламентом. Он также заявил, что Законодательный юань еще не начал комитетское рассмотрение проекта центрального бюджета на следующий год и дополнительного бюджета на текущий год, обвинив Лая в создании ложного впечатления, что депутаты намеренно затягивают этот процесс.

Руководитель фракции Тайваньской народной партии Джеки Чэнь заявил, что президент и правительство Демократической прогрессивной партии «разделили Тайвань», в частности посредством кампании по отзыву оппозиционных законодателей и отказа контрасигнировать принятые законы. Он призвал Лая отложить партийные разногласия, выслушать оппозицию и уважать законодательный орган и демократическую систему сдержек и противовесов.

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