Трамп заговорил о переименовании Тихого или Атлантического океана в свою честь — Washington Post

Президент США Дональд Трамп предложил назвать в свою честь один из крупнейших водоемов мира. Об этой идее он заявил во время митинга в городе Кларксвилл в штате Теннесси, упомянув, в частности, Тихий и Атлантический океаны.

Трамп размышлял, что он мог бы переименовать Атлантический или Тихий океан, и предположил, что новое название может быть и в его честь.

«Мы назовем его «Океан Трампа» или «Океан Америк» — что-то в этом роде. Прежде чем я уйду, я думаю, что у нас должен быть океан», — сказал Трамп.

В своей речи на митинге Трамп заявил, что не будет менять название реки Гудзон, которая протекает через его родной штат Нью-Йорк и названа в честь исследователя Генри Гудзона.

Президент США также заявил, что не будет менять название реки Миссисипи, которая определяет западную границу Теннесси, добавив, что испытывает особую привязанность к этому штату из-за результатов выборов там.

«Я люблю Миссисипи. Мы выиграли этот штат с таким большим отрывом», — сказал Трамп.

Источник: Washington Post

Может заинтересовать:

Администрация Трампа может отстранить посла США в Греции Гилфойл.

Президент Трамп назначил Кэти Бейли директором по законодательным вопросам.

Президент Трамп призвал Феттермана стать республиканцем.

Читай нас в