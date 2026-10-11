Трамп заговорил о переименовании Тихого или Атлантического океана в свою честь — Washington Post
Президент США Дональд Трамп предложил назвать в свою честь один из крупнейших водоемов мира. Об этой идее он заявил во время митинга в городе Кларксвилл в штате Теннесси, упомянув, в частности, Тихий и Атлантический океаны.
Трамп размышлял, что он мог бы переименовать Атлантический или Тихий океан, и предположил, что новое название может быть и в его честь.
«Мы назовем его «Океан Трампа» или «Океан Америк» — что-то в этом роде. Прежде чем я уйду, я думаю, что у нас должен быть океан», — сказал Трамп.
В своей речи на митинге Трамп заявил, что не будет менять название реки Гудзон, которая протекает через его родной штат Нью-Йорк и названа в честь исследователя Генри Гудзона.
Президент США также заявил, что не будет менять название реки Миссисипи, которая определяет западную границу Теннесси, добавив, что испытывает особую привязанность к этому штату из-за результатов выборов там.
«Я люблю Миссисипи. Мы выиграли этот штат с таким большим отрывом», — сказал Трамп.
Источник: Washington Post
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