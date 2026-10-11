Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) выразило глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что 9 октября в штате Западный Кордофан в Судане в результате двух ударов беспилотников погибли по меньшей мере 17 мирных жителей, включая женщин и детей, сообщает Anadolu Agency.

Удары в Ан-Нухуде и Губейше

По данным офиса OCHA в Судане, беспилотник, предположительно, попал в здание в Ан-Нухуде, где нашли убежище семьи, перемещенные из-за конфликта. По сообщению управления, погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, в том числе женщины и дети, еще восемь получили ранения.

В тот же день другой удар беспилотника, согласно сообщению OCHA, унес жизни пяти мирных жителей, среди которых трое детей. Он произошел в жилом районе города Губейш, где также проживали перемещенные семьи.

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В OCHA отметили, что жертвы уже были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта, однако столкнулись с новым насилием в местах, где искали безопасности.

Призыв защитить мирных жителей

Управление ООН назвало рост частоты ударов беспилотников по Судану серьезной причиной для беспокойства. Там подчеркнули, что международное гуманитарное право должно соблюдаться, а мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Кто несет ответственность за удары, в заявлении не указано.

С 25 октября 2025 года в трех штатах Кордофана — Северном, Западном и Южном — продолжаются бои между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования. Война между этими сторонами в Судане продолжается с апреля 2023 года; по оценкам ООН и международных организаций, она унесла десятки тысяч жизней и привела к перемещению около 13 миллионов человек.

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