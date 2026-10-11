Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) wyraziło głębokie zaniepokojenie doniesieniami, że 9 października w stanie Kordofan Zachodni w Sudanie w wyniku dwóch ataków dronów zginęło co najmniej 17 cywilów, w tym kobiety i dzieci, informuje Anadolu Agency.

Ataki w An-Nuhud i Gubeish

Według biura OCHA w Sudanie dron prawdopodobnie uderzył w budynek w An-Nuhud, w którym schronienie znalazły rodziny przesiedlone z powodu konfliktu. Jak podało biuro, zginęło co najmniej 12 cywilów, w tym kobiety i dzieci, a kolejnych osiem osób zostało rannych.

Tego samego dnia inny atak drona zabił pięciu cywilów, w tym troje dzieci, podało OCHA. Doszło do niego w dzielnicy mieszkalnej miasta Gubeish, gdzie również mieszkały przesiedlone rodziny.

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OCHA zaznaczyło, że ofiary już wcześniej zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktu, lecz zetknęły się z nową przemocą w miejscach, w których szukały bezpieczeństwa.

Apel o ochronę cywilów

Biuro ONZ nazwało rosnącą częstotliwość ataków dronów w Sudanie poważnym powodem do niepokoju. Podkreślono, że międzynarodowe prawo humanitarne musi być przestrzegane, a cywile i infrastruktura cywilna muszą być chronieni. W oświadczeniu nie wskazano, kto ponosi odpowiedzialność za ataki.

Od 25 października 2025 roku w trzech stanach Kordofanu — Północnym, Zachodnim i Południowym — trwają walki między armią sudańską a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia. Wojna między tymi stronami w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku; według szacunków ONZ i organizacji międzynarodowych pochłonęła dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i doprowadziła do przesiedlenia około 13 milionów osób.

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