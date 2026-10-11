联合国人道主义事务协调厅（OCHA）对有关10月9日苏丹西科尔多凡州两次无人机袭击造成至少17名平民死亡、其中包括妇女和儿童的报道表示深切担忧，阿纳多卢通讯社报道。

安努胡德和古贝什的袭击

据OCHA驻苏丹办事处称，一架无人机据报击中安努胡德一栋建筑，当时因冲突流离失所的家庭正在那里避难。该机构表示，至少12名平民死亡，其中包括妇女和儿童，另有8人受伤。

OCHA称，同一天，另一次无人机袭击造成5名平民死亡，其中包括3名儿童。袭击发生在古贝什市的一个住宅区，流离失所的家庭也居住在那里。

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OCHA指出，受害者此前已因冲突被迫离开家园，却在他们寻求安全的地方遭遇了新的暴力。

呼吁保护平民

联合国机构称，苏丹境内无人机袭击日益频繁是严重的关切原因。该机构强调，必须遵守国际人道法，并保护平民和民用基础设施。声明未说明谁应对这些袭击负责。

自2025年10月25日起，苏丹军队与准军事组织快速支援部队之间的战斗一直在科尔多凡三个州——北科尔多凡州、西科尔多凡州和南科尔多凡州——持续。双方在苏丹的战争自2023年4月以来一直持续；据联合国和国际组织估计，这场战争已造成数万人死亡，并导致约1300万人流离失所。

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