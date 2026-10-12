巴勒斯坦加沙地带代尔拜拉赫的农民卡迈勒·巴拉卡告诉阿纳多卢通讯社，与战前水平相比，橄榄树产量下降了70%至80%。他将原因归结为农田受损、肥料和灌溉用水短缺，以及进入部分橄榄园的机会受限。

巴拉卡说，一棵战前能产出约100公斤橄榄的树，如今只能产出20至30公斤。这个季节过去是农民、商贩和工人的重要收入来源，如今却只能为许多家庭提供部分所需储备。

进入橄榄园受限

巴拉卡表示，加沙中部东部地区的大面积橄榄园仍无法供农民进入，其中包括萨拉赫丁街以东以及所谓黄线附近的地区。根据该通讯社的描述，这条界线将加沙地带东部由以色列军队控制的地区与其以西巴勒斯坦人可以活动的区域分隔开来。

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来自代尔拜拉赫、布赖杰和马加齐的农民难以进入此前对橄榄生产十分重要的土地。巴拉卡说，萨拉赫丁街以西现有的土地不足以满足当地居民对橄榄油和橄榄的需求。

成本增加至三倍

农民还面临运输和加工收成的成本上升。巴拉卡说，与战前时期相比，压榨橄榄的成本增加了约三倍。橄榄油储存容器、肥料、劳动力和灌溉用水短缺也构成额外问题。

加沙农业部7月13日估计，战争给农业部门造成的损失超过30亿美元：直接损失为14.9亿美元，间接损失为15.9亿美元。该部门数据显示，在182,247杜纳姆农业用地中，158,909杜纳姆受损，约占总面积的87%。

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