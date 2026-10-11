Республиканцы в Конгрессе раскритиковали Трампа из-за договоренности с Путиным — The Hill

Соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива вызвало критику со стороны республиканцев. Недовольство решением президента США выразили представители обеих палат Конгресса.

Так, сенатор Джон Кеннеди назвал главу «мясником», который убивает как собственных граждан, так и украинцев. Кроме того, он подчеркнул, что Путин никогда не станет другом США.

В то же время сенатор признал, что Трамп пытается всеми доступными способами снизить цены на дизельное топливо. Однако, по его мнению, настоящим шагом к удешевлению топлива стало бы завершение войны в Иране.

Бывший председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккоул также выразил обеспокоенность в связи с возможным ослаблением санкций против российского топлива. Он считает, что это лишь увеличит финансовые ресурсы Кремля для ведения войны и будет способствовать дальнейшему насилию и разрушениям.

На фоне последних событий сенатор Лиза Мурковски призвала Трампа воспользоваться имеющимися полномочиями вместо того, чтобы позволять России экспортировать дизельное топливо, зарабатывать на этом и продолжать войну против Украины.

Она отметила, что вопрос о возвращении России на мировые энергетические рынки можно будет рассматривать после завершения войны. А пока, по её словам, необходимо перекрыть все источники финансирования российской военной машины.

Источник: The Hill

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