В США кандидатка от Демократической партии Эми Актон опережает республиканца Вивека Рамасвами на восемь процентных пунктов в гонке за пост губернатора штата Огайо. Об этом свидетельствует опрос CNN, о котором сообщает The Hill.

Неделей ранее опрос The New York Times/Siena также зафиксировал лидерство Актон — с преимуществом в четыре пункта. Средний показатель опросов Decision Desk HQ дает демократке преимущество примерно в четыре пункта и оценивает гонку как такую, где шансы кандидатов примерно равны.

Борьба за пост губернатора

Актон — врач и бывшая директор Департамента здравоохранения Огайо. Во время пандемии она руководила реагированием штата, сотрудничая с действующим губернатором-республиканцем Майком Девайном и другими представителями Республиканской партии. Как и Рамасвами, Актон ранее не занимала выборных должностей.

Рамасвами — предприниматель в сфере биотехнологий, участвовавший в президентской гонке 2024 года. Его кандидатуру на пост губернатора поддержали Девайн, вице-президент Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп. Рамасвами также частично финансирует свою кампанию самостоятельно; The Hill оценил его состояние в 2,3 млрд долларов.

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Республиканцы удерживают пост губернатора Огайо с 2010 года. Нынешний губернатор Девайн покидает должность, поэтому выборы проходят на вакантный пост главы штата.

Трамп и Вэнс агитируют в штате

На прошлой неделе Трамп провел митинг возле Дейтона в поддержку Рамасвами. В пятницу Вэнс посетил город Лима, где призвал избирателей поддержать Рамасвами и сенатора-республиканца Джона Хастеда.

Трамп также планировал приехать в Янгстаун в понедельник, чтобы агитировать за Хастеда. В сенатской гонке он соперничает с бывшим сенатором-демократом Шерродом Брауном. Опрос CNN давал Брауну преимущество в шесть пунктов, тогда как исследование The New York Times/Siena — в четыре. В штате уже начались досрочное и почтовое голосование, а опрошенные изданием эксперты назвали явку ключевым фактором обеих кампаний.

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