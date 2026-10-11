W USA kandydatka Partii Demokratycznej Amy Acton wyprzedza republikanina Viveka Ramaswamy'ego o osiem punktów procentowych w wyścigu o stanowisko gubernatora stanu Ohio. Wynika to z sondażu CNN, o którym informuje The Hill.

Tydzień wcześniej sondaż The New York Times/Siena również wykazał prowadzenie Acton — z przewagą czterech punktów. Średnia sondażowa Decision Desk HQ daje Demokratce przewagę około czterech punktów i ocenia wyścig jako taki, w którym szanse kandydatów są w przybliżeniu równe.

Walka o stanowisko gubernatora

Acton jest lekarką i byłą dyrektorką Departamentu Zdrowia Ohio. Podczas pandemii kierowała reakcją stanu, współpracując z urzędującym republikańskim gubernatorem Mike'em DeWine'em i innymi działaczami Partii Republikańskiej. Podobnie jak Ramaswamy, Acton wcześniej nie sprawowała wybieralnego urzędu.

Ramaswamy jest przedsiębiorcą w branży biotechnologicznej, który brał udział w wyścigu prezydenckim w 2024 roku. Jego kandydaturę na gubernatora poparli DeWine, wiceprezydent J.D. Vance i prezydent Donald Trump. Ramaswamy częściowo finansuje również swoją kampanię z własnych środków; The Hill oszacował jego majątek na 2,3 mld dolarów.

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Republikanie sprawują urząd gubernatora Ohio od 2010 roku. Obecny gubernator DeWine odchodzi ze stanowiska, dlatego wybory odbywają się na wakujące stanowisko szefa stanu.

Trump i Vance prowadzą kampanię w stanie

W ubiegłym tygodniu Trump zorganizował wiec w pobliżu Dayton, popierając Ramaswamy'ego. W piątek Vance odwiedził miasto Lima, gdzie wezwał wyborców do poparcia Ramaswamy'ego i republikańskiego senatora Jona Husted'a.

Trump planował również przyjechać w poniedziałek do Youngstown, aby prowadzić kampanię na rzecz Husted'a. W wyścigu do Senatu rywalizuje on z byłym demokratycznym senatorem Sherrodem Brownem. Sondaż CNN dawał Brownowi sześciopunktową przewagę, podczas gdy badanie The New York Times/Siena — czteropunktową. W stanie rozpoczęły się już głosowanie przedterminowe i korespondencyjne, a eksperci ankietowani przez redakcję wskazali frekwencję jako kluczowy czynnik w obu kampaniach.

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