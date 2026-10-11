在美国，民主党候选人埃米·阿克顿在俄亥俄州州长选举中领先共和党人维韦克·拉马斯瓦米八个百分点。CNN的一项民调显示了这一结果，《国会山报》对此进行了报道。

一周前，《纽约时报》/锡耶纳学院的一项民调也显示阿克顿领先，优势为四个百分点。Decision Desk HQ的民调平均值显示，这名民主党候选人领先约四个百分点，并将这场竞选评估为双方胜算大致相当。

州长职位之争

阿克顿是一名医生，曾任俄亥俄州卫生部主任。疫情期间，她领导了该州的应对工作，并与现任共和党州长迈克·德怀恩及其他共和党官员合作。与拉马斯瓦米一样，阿克顿此前未担任过民选公职。

拉马斯瓦米是一名生物技术企业家，曾参加2024年总统选举。他的州长候选资格获得了德怀恩、副总统J.D.万斯和总统唐纳德·特朗普的支持。拉马斯瓦米还部分自筹竞选资金；《国会山报》估计其财富为23亿美元。

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自2010年以来，共和党一直掌握俄亥俄州州长职位。现任州长德怀恩将离任，因此此次选举将产生该州新州长。

特朗普和万斯在该州助选

上周，特朗普在代顿附近举行集会支持拉马斯瓦米。周五，万斯访问了利马市，呼吁选民支持拉马斯瓦米和共和党参议员乔恩·休斯特德。

特朗普还计划于周一前往扬斯敦，为休斯特德助选。在参议院选举中，休斯特德的对手是前民主党参议员谢罗德·布朗。CNN民调显示布朗领先六个百分点，而《纽约时报》/锡耶纳学院的调查显示其领先四个百分点。该州已开始提前投票和邮寄投票，接受该媒体采访的专家称，投票率是两场竞选的关键因素。

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