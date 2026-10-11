南非道路事故基金（RAF）在涉及被停职员工的七起纪律案件中，花费约1283万兰特法律费用。与此同时，至少16名被停职高管获得了近3000万兰特薪酬，TimesLIVE报道。

涉及RAF员工的案件

交通部门发言人科伦·姆西比表示，该基金正在处理16起涉及可能失职行为的案件。相关指控包括严重疏忽、严重财务违规、未履行公务职责、不诚实、骚扰、恐吓证人以及索取贿赂。

姆西比表示，九起案件处于纪律听证阶段，六起处于法务取证调查阶段。另一起案件在员工辞职后终止。他强调，这些只是指控，在相关程序完成前不应作出结论。

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被停职的员工包括首席财务官伯尼斯·波特吉特、首席运营官帕图·卢赫瓦雷尼、治理主管曼佩·库马洛以及首席执行官办公室主任姆福·曼亚谢。据该媒体报道，其中一些人在近两年期间一直被带薪停职。

对支出的批评

ActionSA议员艾伦·比斯利是议会公共账目委员会成员。他表示，鉴于该基金的财务状况，纪律案件的支出难以合理化。据他称，超过37,622项总额达217.6亿兰特的有效索赔仍未获得支付。

RAF还请求国家财政部将燃油税提高至每升3兰特。姆西比表示，预防性停职和调查旨在保护程序的完整性，并确保正当程序。

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