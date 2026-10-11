Дорожный фонд ЮАР (RAF) потратил около 12,83 млн рэндов на юридические расходы по семи дисциплинарным делам в отношении отстранённых сотрудников. В то же время как минимум 16 отстранённым руководителям выплатили почти 30 млн рэндов зарплаты, сообщает TimesLIVE.

Дела в отношении сотрудников RAF

Представитель транспортного ведомства Коллен Мсиби заявил, что фонд ведёт 16 дел о возможных служебных нарушениях. Среди выдвинутых обвинений — грубая халатность, серьёзные финансовые нарушения, неисполнение служебных обязанностей, нечестность, домогательства, запугивание свидетелей и вымогательство взяток.

По словам Мсиби, девять дел находятся на стадии дисциплинарных слушаний, шесть — на этапе судебно-экспертного расследования. Ещё одно дело прекратили после увольнения сотрудника. Он подчеркнул, что это лишь обвинения и что до завершения соответствующих процедур не следует делать выводов.

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Среди отстранённых сотрудников — финансовый директор Бернис Потгитер, операционный директор Пхату Лукхварени, директор по вопросам управления Мампе Кумало и руководитель офиса гендиректора Мфо Маньяше. Некоторые из них, по данным издания, находились в отстранении с полным сохранением оплаты почти два года.

Критика расходов

Депутат парламента от ActionSA Алан Бизли, входящий в парламентский комитет по государственным счетам, назвал расходы на дисциплинарные дела трудно оправдываемыми с учётом финансового состояния фонда. По его словам, более 37 622 обоснованных требования на сумму 21,76 млрд рэндов оставались неоплаченными.

RAF также обратился в Национальное казначейство с просьбой повысить топливный сбор до 3 рэндов за литр. Мсиби заявил, что превентивные отстранения и расследования должны защищать целостность процессов и обеспечивать надлежащую процедуру.

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