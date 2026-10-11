Południowoafrykański Fundusz Wypadków Drogowych (RAF) wydał około 12,83 mln R na koszty prawne w siedmiu sprawach dyscyplinarnych dotyczących zawieszonych pracowników. Jednocześnie co najmniej 16 zawieszonym menedżerom wypłacono prawie 30 mln R wynagrodzeń, informuje TimesLIVE.

Sprawy dotyczące pracowników RAF

Rzecznik resortu transportu Collen Msibi oświadczył, że fundusz prowadzi 16 spraw dotyczących możliwych naruszeń obowiązków służbowych. Wśród zarzutów są rażące niedbalstwo, poważne nieprawidłowości finansowe, niewykonywanie obowiązków służbowych, nieuczciwość, nękanie, zastraszanie świadków i żądanie łapówek.

Według Msibiego dziewięć spraw jest na etapie postępowań dyscyplinarnych, a sześć na etapie dochodzenia sądowo-eksperckiego. Jeszcze jedną sprawę zakończono po odejściu pracownika z pracy. Podkreślił, że są to jedynie zarzuty i że nie należy wyciągać wniosków przed zakończeniem odpowiednich procedur.

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Wśród zawieszonych pracowników są dyrektorka finansowa Bernice Potgieter, dyrektor operacyjny Phathu Lukhwareni, dyrektorka ds. zarządzania Mampe Kumalo oraz szef biura dyrektora generalnego Mpho Manyashe. Niektórzy z nich, według publikacji, byli zawieszeni z zachowaniem pełnego wynagrodzenia przez prawie dwa lata.

Krytyka wydatków

Poseł ActionSA Alan Beesley, który zasiada w parlamentarnym Komitecie ds. Rachunków Publicznych, uznał wydatki na sprawy dyscyplinarne za trudne do uzasadnienia w świetle sytuacji finansowej funduszu. Jak powiedział, ponad 37 622 uzasadnione roszczenia o wartości 21,76 mld R pozostawały nieopłacone.

RAF zwrócił się również do Skarbu Państwa o podniesienie opłaty paliwowej do 3 R za litr. Msibi stwierdził, że prewencyjne zawieszenia i dochodzenia mają chronić integralność procesów oraz zapewniać należytą procedurę.

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