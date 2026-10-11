利雅得机场遇袭造成12人死亡——德国之声

沙特阿拉伯利雅得哈立德国王国际机场遭袭，造成12人死亡，至少309人受伤。德国之声报道，消息援引沙特阿拉伯民航总局。

该机构称，死者中包括4名沙特阿拉伯公民、2名孟加拉国公民，以及美国、埃及、约旦、叙利亚、巴勒斯坦和苏丹公民。所有伤者正在利雅得多家医院接受医疗救治。机场运营已被无限期暂停。

有关导弹击中航站楼的信息

一名不愿透露姓名、接受美联社采访的沙特官员表示，一枚导弹击中客运航站楼后，许多人受到影响。法新社一名医疗消息人士称，急诊医生被召集到利雅得各地的医院，伤者被送往该市不同的医疗机构。

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在客运航站楼附近发现了救护车。德国、美国、加拿大和西班牙驻利雅得大使馆呼吁本国公民避开机场。加拿大外交使团警告称，军事活动将持续较长时间。

达曼机场附近发现炮弹

数小时后，由沙特阿拉伯领导、在也门与胡塞武装作战的联军表示，一枚炮弹落在达曼法赫德国王国际机场附近。得到伊朗支持的胡塞武装未立即宣称对利雅得袭击负责。

利雅得机场在一周内已多次遭到袭击。此前，胡塞武装曾宣称对相关袭击负责，袭击造成4人死亡、另有数人受伤，飞机也遭到损坏。阿提哈德航空、卡塔尔航空和科威特航空取消了部分飞往利雅得的航班。

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